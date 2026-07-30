В Тамбовской области пустят специальные автобусы для паломников до Пантелеймоновского скита

Фото министерства автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области

9 августа, в День памяти великомученика и целителя Пантелеймона, тамбовчане и гости региона смогут добраться из Тамбова до Пантелеймоновского скита на специальных автобусах. Об этом рассказали в министерстве автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области.

- Отправление автобусов запланировано из Тамбова от Спасо-Преображенского кафедрального собора (Соборная площадь) с 6.00 до 7.30, - уточнили в ведомстве.

В обратный путь автобусы будут отправляться с 10.30 до 12.00.

Стоимость проезда туда и обратно для одного человека составит 270 рублей.