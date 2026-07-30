Тамбовчанин жестоко убил супругу и скрылся с места происшествия

Фото: СУ СК России по Тамбовской области.
В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в ходе конфликта он нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений 31-летняя женщина скончалась.
В настоящее время подозреваемый задержан. Вскоре суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
- По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.
Фото: СУ СК России по Тамбовской области.