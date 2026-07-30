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НовостиПроисшествия30 июля 2026 8:26

Тамбовчанин жестоко убил супругу и скрылся с места происшествия

31-летняя жертва нападения скончалась на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина напал на жену с ножом

Мужчина напал на жену с ножом

Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого подозревают в совершении преступления, по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ходе конфликта он нанес своей супруге несколько ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений 31-летняя женщина скончалась.

В настоящее время подозреваемый задержан. Вскоре суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Женщина скончалась на месте

Женщина скончалась на месте

Фото: СУ СК России по Тамбовской области.