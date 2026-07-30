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НовостиПроисшествия30 июля 2026 8:11

Тамбовчанка пыталась вынести из гипермаркета товаров на 3 тысячи рублей

39-летнюю женщину задержали росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сотрудники Росгвардии Тамбова задержали 39-летнюю женщину, подозреваемую в краже товаров из гипермаркета, расположенного на улице Советской областного центра.

Получив тревожное сообщение с охраняемого объекта, прибывшие росгвардейцы

задержали горожанку, которая попыталась покинуть магазин с различными товарами на сумму около 3 тысяч рублей, минуя кассу. Ее остановил персонал торгового объекта.

- Правоохранители задержали правонарушительницу и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.