Тамбовчанин лишился телефона после отдыха с незнакомцами

45-летний житель Тамбова сообщил в полицию о грабеже. Неизвестные избили его и отобрали сотовый телефон.

Как выяснилось, потерпевший выпивал в малоизвестной ему компании. Когда алкоголь закончился, трое мужчин стали требовать у него деньги для продолжения отдыха.

- После отказа, в отношении него подозреваемые совершили противоправные действия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Полицейским удалось установить личности злоумышленников - ранее судимых тамбовчан.

Возбуждено уголовное дело. Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, третий - 41-летний мужчина - задержан.