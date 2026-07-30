В Тамбовской области 30 июля работают 183 АЗС

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 30 июля в регионе продажу топлива осуществляют 183 автозаправочные станции.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 164 станциях, АИ-95 – на 152, дизельное топливо – на 175. Все три вида топлива есть на 152 заправках. Ещё на 31 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл».

- Перечень работающих автозаправочных станций с информацией о наличии топлива размещён на сайте правительства Тамбовской области в разделе «Это важно», – сообщает пресс-служба регионального правительства.