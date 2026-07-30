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НовостиПроисшествия30 июля 2026 6:40

В Тамбове полицейские задержали парня и девушку, пытавшихся сбыть около 1,5 кг запрещенных веществ

Пара приехала из Екатеринбурга, чтобы заняться распространением наркотиков
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области задержали пару из Екатеринбурга. 19-летний парень и 23-летняя девушка подозреваются в попытке бесконтактного сбыта оптовой партии наркотиков.

Молодые люди нашли подработку в интернет и прибыли в Тамбов по заданию куратора.

- Они забрали из тайника крупный мастер-клад, а затем в арендованной квартире фасовали «синтетику» на мелкие дозы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Злоумышленников задержали в центре Тамбова во время раскладки товара. При личном досмотре у них изъяли 290 граммов наркотиков. В жилье, которое снимала пара, обнаружили еще более килограмма запрещенных веществ, весы и упаковочные материалы.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

По заключению экспертизы, что изъятые вещества являются так называемой «солью», производным N-метилэфедрона. На исследовании находятся образцы вещества еще из четырех подготовленных фигурантами закладок.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.