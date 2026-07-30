В Тамбове полицейские задержали парня и девушку, пытавшихся сбыть около 1,5 кг запрещенных веществ

Фото УМВД России по Тамбовской области

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области задержали пару из Екатеринбурга. 19-летний парень и 23-летняя девушка подозреваются в попытке бесконтактного сбыта оптовой партии наркотиков.

Молодые люди нашли подработку в интернет и прибыли в Тамбов по заданию куратора.

- Они забрали из тайника крупный мастер-клад, а затем в арендованной квартире фасовали «синтетику» на мелкие дозы, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

Злоумышленников задержали в центре Тамбова во время раскладки товара. При личном досмотре у них изъяли 290 граммов наркотиков. В жилье, которое снимала пара, обнаружили еще более килограмма запрещенных веществ, весы и упаковочные материалы.

Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

По заключению экспертизы, что изъятые вещества являются так называемой «солью», производным N-метилэфедрона. На исследовании находятся образцы вещества еще из четырех подготовленных фигурантами закладок.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.