Тамбовчанин на «Lada Granta» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП

Легковушка протаранила столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы 23-летний мужчина, произошла 29 июля в четыре часа утра на 16 километре автодороги Р-208 «Тамбов – Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан» в Уметском муниципальном округе. Водитель автомобиля «Lada Granta» не справился с управлением и съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего врезался в опору линии электропередач.

- Мужчину с различными травмами доставили в лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.