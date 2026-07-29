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НовостиПроисшествия29 июля 2026 14:57

Тамбовчанина осудили за поездки на мопеде в состоянии опьянения

Мужчине придется выходить на обязательные работы
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области мужчину осудили за управление мопедом в состоянии опьянения.

16 апреля 2026 года подсудимый, уже подвергнутый административному наказанию за поездку в нетрезвом виде, вновь сел за руль мопеда после употребления спиртного.

Тамбовчанин признал вину.

- Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Мопед нарушителя конфискован.