Тамбовчанина осудили за поездки на мопеде в состоянии опьянения

В Тамбовской области мужчину осудили за управление мопедом в состоянии опьянения.

16 апреля 2026 года подсудимый, уже подвергнутый административному наказанию за поездку в нетрезвом виде, вновь сел за руль мопеда после употребления спиртного.

Тамбовчанин признал вину.

- Ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Мопед нарушителя конфискован.