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НовостиОбщество29 июля 2026 14:54

В Тамбове вернули «Родину»

Здание снова стало муниципальной собственностью
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
"Родина" много лет находилась в частных руках и пустовала

"Родина" много лет находилась в частных руках и пустовала

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове в муниципальную собственность вернули объект культурного наследия регионального значения - бывший кинотеатр «Родина» на улице Интернациональной в Тамбове. Кинотеатр в самом центре города открылся зимой 1941 года, а свой нынешний облик обрёл в 1954-м. В 2016 году здание было выставлено на продажу и через несколько лет оказалось полностью заброшено.

- Вчера подписал с теперь уже бывшим собственником договор дарения, а уже сегодня право муниципальной собственности зарегистрировано, – говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков.

Предполагается, что здание будет использоваться исключительно для сферы культуры города. Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил обсудить его дальнейшее назначение с горожанами.

Руководство города и собственник подписали договор дарения

Руководство города и собственник подписали договор дарения

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.