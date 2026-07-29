В Тамбове вернули «Родину»

"Родина" много лет находилась в частных руках и пустовала Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова.

В Тамбове в муниципальную собственность вернули объект культурного наследия регионального значения - бывший кинотеатр «Родина» на улице Интернациональной в Тамбове. Кинотеатр в самом центре города открылся зимой 1941 года, а свой нынешний облик обрёл в 1954-м. В 2016 году здание было выставлено на продажу и через несколько лет оказалось полностью заброшено.

- Вчера подписал с теперь уже бывшим собственником договор дарения, а уже сегодня право муниципальной собственности зарегистрировано, – говорит глава администрации Тамбова Максим Косенков.

Предполагается, что здание будет использоваться исключительно для сферы культуры города. Глава Тамбовской области Евгений Первышов поручил обсудить его дальнейшее назначение с горожанами.