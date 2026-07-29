Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2026 14:44

Тамбовчанин выплатит 250 тысяч пострадавшему в ДТП по его вине мужчине

Вопрос решался в суде
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Рассказовский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда, причиненного в результате ДТП. Установлено, что 5 июня 2025 года водитель при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу другой машине, что привело к аварии. .

В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение ТОГБУЗ «Рассказовская центральная районная больница», где ему была проведена операция.

- Суд взыскал с виновника аварии компенсацию морального вреда в размере 250 000 руб., – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.