Клещи искусали почти 2 тысячи тамбовчан

С начала сезона по 29 июля в больницы обратились 1896 человек, которых укусили клещи, из них 632 ребёнка. Это почти в два раза меньше, чем в прошлом году за тот же период (тогда было 3625 обращений). Всем пострадавшим оказали необходимую помощь и наблюдают за их состоянием.

В этом сезоне зафиксировали 3 случая заболевания клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) — на 4 меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего клещи присасывались к людям на приусадебных участках и возле домов (34,9%), в черте населённых пунктов (27,6%), в лесах, полях и у водоёмов (24,9%), а также на дачах (6,6%) и кладбищах (2,4%). Поэтому особенно важно обрабатывать от клещей территории вокруг домов и в местах, где бывает много людей.

- С апреля обработано почти 905 гектаров таких территорий, в том числе более 456 гектаров в лагерях, – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Чтобы вовремя выявлять опасные инфекции, в лаборатории исследуют клещей, снятых с людей и найденных в природе. С начала года исследовано 825 клещей, из них 753 сняты с людей. Положительный результат на инфекции нашли в 43% случаев. Чаще всего находили возбудителя боррелиоза (65%), реже — анаплазмоза (34%) и эрлихиоза (1%).