В Тамбовской области в детские сады поставлялись молочные продукты, зараженные золотистым стафилококком

С начала 2026 года сотрудники управления Россельхознадзора выявили в продукции, поставляемой в социальные и образовательные учреждениях Тамбовской области, 8 образцов, не соответствующих показателям безопасности, еще в одном случае был выявлен фальсификат.

Ведомство приняло меры по недопущению нахождения в обороте небезопасной продукции, поставщикам объявили предостережения. При этом не все поставщики, в продукции которых были выявлены нарушения, сделали должные выводы.

15 июля сотрудники управления взяли пробы творога и кисломолочного напитка «Снежок» в детских садах «Елочка» и «Дюймовочка» в Тамбове. Образцы были направлены на исследование.

- Установлено несоответствие обязательным требованиям: в молочных продуктах выявлены бактерии рода Staphylococcus aureus, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Как уточнили в ведомстве, производителем данной продукции является предприятие из Рязанской области. В социальные учреждения Тамбовской области ее поставляет ИП Мордасов В.А.

Отмечается, что в мае 2026 года предприниматель уже привлек внимание Россельхознадзора в связи с нарушениями требований безопасности, которые были выявлены в аналогичной продукции того же производителя.