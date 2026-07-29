В Тамбовской области суд рассмотрит дело о даче взятки сотруднику колонии

Прокуратура Моршанска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего мужчины. Тамбовчанин, ранее освободившийся из мест лишения свободы, обвиняется в даче взятки должностному лицу.

- Фигурант, отбывающий наказание за наркопреступления в исправительной колонии, за передачу мобильных телефонов и спортивного питания дал сотруднику учреждения взятку, - рассказали в ведомстве.

- Общий размер вознаграждения за пронос в период с ноября 2025 года по март 2026 года мобильных телефонов, спортивного питания и лекарственных средств составил около 570 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Обвиняемый заключен под стражу. Он признал вину.

Уголовное дело рассмотрит по существу Моршанский районный суд.

Уточняется, что уголовное дело в отношении взяткополучателя находится на рассмотрении в суде.