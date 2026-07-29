Тамбовчанку, из ревности зарезавшую соседку сожителя, отправили в колонию

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Доказательства, собранные СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летней женщине. Местную жительницу осудили за убийство.

- 2 марта 2026 года женщина на почве ревности причинила ножевое ранение брюшной полости соседке своего сожителя по общежитию, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в прокуратуре Советского района города Тамбова, все трое вместе употребляли спиртные напитки.

- Во время застолья между женщинами произошла ссора, в ходе которой подсудимая нанесла 30-летней потерпевшей удар ножом в живот, - сообщает прокуратура Советского района.

30-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил тамбовчанку к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.