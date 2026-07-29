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НовостиПроисшествия29 июля 2026 13:02

Тамбовчанку, из ревности зарезавшую соседку сожителя, отправили в колонию

Женщину признали виновной в убийстве
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Доказательства, собранные СК РФ по Тамбовской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 54-летней женщине. Местную жительницу осудили за убийство.

- 2 марта 2026 года женщина на почве ревности причинила ножевое ранение брюшной полости соседке своего сожителя по общежитию, - рассказали в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как уточнили в прокуратуре Советского района города Тамбова, все трое вместе употребляли спиртные напитки.

- Во время застолья между женщинами произошла ссора, в ходе которой подсудимая нанесла 30-летней потерпевшей удар ножом в живот, - сообщает прокуратура Советского района.

30-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил тамбовчанку к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.