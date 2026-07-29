В прошлом году в Тамбове на борьбу с несанкционированными свалками потратили 251 миллион рублей

По данным администрации Тамбова, в 2025 году расходы города на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора выросли почти в 6 раз по сравнению с 2022 годом и составили 251 млн рублей.

За год вывезено 4,6 тысячи кубометров мусора с несанкционированных свалок. Также организована уборка навалов у контейнерных площадок – 170 тысяч кубометров, и вывоз древесно-растительных отходов – 34,1 тысячи кубометров.

В 2025 году создано 92 места накопления твёрдых коммунальных отходов – это в два раза больше, чем в 2024 году. Отремонтирована 51 контейнерная площадка. В местах скопления мусора установлена 51 камера видеонаблюдения.