Тамбовчан предупреждают о новом способе мошенничества

В тамбовском отделении Банка России предупреждают о новой схеме мошенников. Злоумышленники пишут в мессенджерах и представляются сотрудниками финансовой разведки или полиции. Они говорят, что с прошлой работы человека утекли его личные данные и информация о банковских счетах. Пугают тем, что эти сведения могут использовать для незаконных операций, а за это грозит уголовная ответственность.

Чтобы избежать проблем, жертву убеждают срочно обновить так называемый основной счёт в Центробанке. Для этого просят снять все деньги со своих карт через банкомат и внести их на другие реквизиты, которые они присылают. Объясняют это тем, что через банкомат операция пройдёт быстрее и надёжнее. Обещают, что после этого деньги вернутся обратно на счёт. На самом деле человек переводит средства мошенникам и больше их не увидит. Для убедительности преступники могут даже прислать видеоинструкцию от имени Центробанка.

Жителей тамбовской области просят не реагировать на такие сообщения, кем бы они ни были подписаны , и никогда не передавать свои личные и банковские данные. Сотрудники Банка России и государственных органов никогда не просят людей совершать денежные операции по счетам, снимать деньги или переводить их на другие счета через банкомат. И никаких безопасных или специальных счетов, в том числе в Центробанке, не существует.