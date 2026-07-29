В Тамбове 40-летний мужчина задержан с наркотиками

Фото УМВД России по Тамбовской области

27 июля в Тамбове сотрудники наркоконтроля задержали 40-летнего мужчину. В ходе личного досмотра у него изъяли вещество общей массой 22,95 грамма. По заключению экспертизы, вещество содержит в своем составе наркотическое средство α-PVP, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

- Наркотическое средство мужчина незаконно хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом путем его размещения в «тайники-закладки», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело.