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НовостиПроисшествия29 июля 2026 9:24

В Тамбове 40-летний мужчина задержан с наркотиками

Злоумышленник хранил запрещенные вещества с целью сбыта
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Тамбовской области

Фото УМВД России по Тамбовской области

27 июля в Тамбове сотрудники наркоконтроля задержали 40-летнего мужчину. В ходе личного досмотра у него изъяли вещество общей массой 22,95 грамма. По заключению экспертизы, вещество содержит в своем составе наркотическое средство α-PVP, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

- Наркотическое средство мужчина незаконно хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта бесконтактным способом путем его размещения в «тайники-закладки», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело.