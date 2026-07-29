В Тамбове легковушка подрезала мопедиста: пострадал 17-летний подросток

Водителя не установили Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, произошло 28 июля в 19 часов 2 минуты в районе дома №23 «Г» по ул. Бастионной в Тамбове. Неустановленный водитель на неизвестном авто при перестроении подрезал и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мопедом «Alpha» под управлением 17-летнего подростка. Юноша имел водительское удостоверение.

- В результате ДТП водителя мопеда «ALPHA» на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.