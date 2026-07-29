Три человека, в том числе 12-летняя девочка, пострадали в ДТП в Тамбовской области

В аварии пострадали пассажиры обеих машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девочка, произошла 28 июля в 10 часов 40 минут в районе дома №1 по улице Советской города Уварово. 41-летний водитель автомобиля «Daewoo Nexia», при повороте налево выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущейся навстречу «Lada Priora» под управлением 38-летнего мужчины.

- В результате аварии пассажиры «Daewoo Nexia» 41-летняя женщина и 12-летняя девочка с различными травмами были доставлены на скорой в больницы, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. - 21-летния пассажир автомобиля «Lada Priora» позже самостоятельно обратился за помощью в лечебное учреждение.