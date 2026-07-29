Тамбовчанка едва не лишилась недвижимости из-за долга по кредитам

Жительница Котовска задолжала по кредитам 740 тысяч рублей и едва не лишилась доли в квартире. 17 исполнительных производств в отношении 41-летней женщины находились на исполнении в Котовском городском отделении судебных приставов.

При проверке имущественного положения должницы выяснилось, что у нее в собственности есть несколько объектов недвижимости.

- Сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на ½ доли в квартире, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Чтобы не лишиться части квартиры в результате принудительной реализации, женщина полностью погасила задолженность. После этого арест с недвижимого имущества был снят.