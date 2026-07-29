Тамбовчанка вырастила в огороде 17 кустов мака

Фото УМВД России по Тамбовской области

В Тамбовской области в рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудниками полиции выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. На территории домовладения у жительницы Жердевского округа был обнаружен мак.

- В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 17 кустов указанного растения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Экспертиза подтвердила, что изъятые растения являются наркосодержащими.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.