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НовостиПроисшествия29 июля 2026 6:25

В Тамбове будут судить водителя КамАЗа, сбившего женщину во время уборки снега

Пострадавшая скончалась через несколько месяцев
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Тамбовской области

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый управлял автомобилем КамАЗ-5511, занимаясь уборкой дорог от снега в Тамбове. В районе дома №20 на улице Академика Островитянова он сбил женщину-пешехода, которая проходила перед кабиной автомобиля.

- Телесные повреждения, полученные пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Через несколько месяцев 63-летняя женщина скончалась, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Тамбова.