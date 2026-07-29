В Тамбове будут судить водителя КамАЗа, сбившего женщину во время уборки снега

Фото прокуратуры Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, в январе 2022 года обвиняемый управлял автомобилем КамАЗ-5511, занимаясь уборкой дорог от снега в Тамбове. В районе дома №20 на улице Академика Островитянова он сбил женщину-пешехода, которая проходила перед кабиной автомобиля.

- Телесные повреждения, полученные пострадавшей в результате дорожно-транспортного происшествия, квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Через несколько месяцев 63-летняя женщина скончалась, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Обвиняемый не признал вину.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города Тамбова.