В домах Тамбовской области в 2026-м заменили 60 лифтов

До 2030 года в Тамбовской области предстоит заменить 355 лифтов

По данным регионального Фонда капремонта многоквартирных домов, в 2026 году в 19 домах заменили 60 лифтов. Работы провели в многоээтжках, где формирование фонда капитального ремонта проходит на общем счёте регионального оператора. На эти цели направили 199,5 миллиона рублей.

До 2030 года в Тамбовской области предстоит заменить 355 лифтов, которые отработали назначенный срок службы. Из них 288 лифтов находятся на специальных счетах регионального оператора, управляющих компаний и ТСЖ, ещё 67 – на счёте регионального оператора. Общая сумма, необходимая для замены оборудования, превышает 1,2 миллиарда рублей.

- В 2026 году капитальный ремонт запланирован в 143 многоэтажках на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Сейчас работы ведутся на 75 домах. На данный момент завершено 100 видов работ, – сообщает пресс-служба правительства тамбовской области.

Фото регионального Фонда капремонта