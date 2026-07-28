В Тамбовской области пожарные вывели человека из горящего здания

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбовской области сотрудники МЧС спасли человека на пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило ведомство в 13.24 28 июля. Огонь охватил квартиру в пятиэтажке на улице Тамбовской Мичуринска. Огнеборцы прибыли на место уже через четыре минуты и ликвидировали возгорание. В здании выгорела одна комната.

- Пожарные МЧС России в составе звена газодымозащитной службы спасли одного человека, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Уточняется, что причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.