В 2026 году тамбовчан оштрафовали за нарушения на 1,76 миллиона рублей

В Тамбове подвели итоги работы административной комиссии за первое полугодие 2026 года. За этот период в городе рассмотрели более тысячи дел об административных правонарушениях. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан в том числе с введением новых статей. С наступлением тёплого сезона чаще применяется статья 11.5 — «Нарушение требований к размещению транспортных средств». Рассмотрено 368 протоколов, сумма штрафов — 276 тысяч рублей.

По данным начальника отдела по обеспечению деятельности административной комиссии администрации Тамбова Дениса Баруна, важное направление — контроль за восстановлением благоустройства после завершения работ ресурсоснабжающими организациями. Эта работа даёт свои результаты: количество разрытий в городе сократилось.

Всего в 2026 году к административной ответственности привлечено более 980 человек. Наложено штрафов на сумму 1,76 млн рублей. От территориальных управлений поступило и рассмотрено 943 протокола.

- Для разных частей города характерны свои нарушения. В Северном теруправлении — чаще всего неправильная парковка. В Центральном — незаконная торговля. В Западном — нарушения при проведении земляных работ. По сути, это карта проблем каждого микрорайона. Она помогает понимать, где нужно усиливать профилактику, контроль и разъяснительную работу, – поделился Денис Барун.