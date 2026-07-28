Тамбовчанина отправили в колонию за грабеж

Представитель Кирсановской межрайонной прокуратуры поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины. Ранее судимый местный житель признан виновным в грабеже.

В апреле 2026 года нетрезвый подсудимый, избил своего знакомого и потребовал у него деньги. Тот ответил отказом.

- Фигурант продолжил бить потерпевшего, после чего, подавив его сопротивление, из кармана брюк похитил денежные средства в размере 1,5 тысячи рублей, - сообщает Кирсановская межрайонная прокуратура.

Подсудимый признал вину. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.