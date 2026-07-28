Тамбовчанин похитил велосипед, оставленный владелицей во дворе

В полицию села 2-я Гавриловка поступило заявление женщины, у которой пропал велосипед. Владелица оставила его во дворе дома, откуда он исчез. В преступлении заподозрили 34-летнего мужчину. Увидев оставленный без присмотра велосипед, он забрал его и поехал домой, в соседнее село Козьмодемьяновку, преодолев около 18 км. Чужой велосипед у ранее судимого мужчины изъяли и вернули владелице.

- Возбуждено уголовное дело по п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). обстоятельства преступления устанавливаются, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.