10 тамбовчан, пострадавших в результате атаки дронов 18 июля, выписали из больницы

10 человек продолжат лечиться дома

Пострадавших в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске выписывают из медицинских организаций.

По данным министерства здравоохранения Тамбовской области, на амбулаторное лечение уже выписаны десять пациентов.

Напомним, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек. Ещё 25 получили ранения, трое из них получили амбулаторную помощь, остальных госпитализировали в больницы Котовска и Тамбова.

Сейчас девять пострадавших проходят лечение в федеральных медицинских организациях Москвы: один пациент находится в состоянии тяжёлой степени тяжести, шесть – в средней степени тяжести, два – в лёгкой степени тяжести. В стационарах региона на лечении находятся три человека: один в состоянии средней степени тяжести и два - в удовлетворительном.

- Семьям погибших и пострадавшим в результате террористической атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Котовске окажут помощь, – напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области.

Из средств областного бюджета семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей, тяжело раненым – по 600 тысяч рублей, остальным пострадавшим – по 300 тысяч рублей. Компания Wildberries выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей, пострадавшим, которые находятся в тяжёлом состоянии, – по 1 миллиону рублей.

Фото министерство здравоохранения региона