В Тамбовской области отменили проведение фестиваля «Фруктовый вернисаж»

Администрация Петровского округа сообщает, что VII фестиваль «Фруктовый вернисаж», который должен был пройти в селе Дубовом 15 августа, в этом году отменяется.

Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии Петровского округа исходя из сложившейся трудной обстановки в стране, для обеспечения безопасности, а также сохранения жизни и здоровья. Учитывались также рекомендации представителей силовых ведомств.

- Отмена фестиваля «Фруктовый вернисаж» в этом году — временная мера, – говорят в местной администрации. - Как только обстановка на местах стабилизируется, мы снова его проведем.