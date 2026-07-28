21-летний тамбовчанин до смерти забил незнакомца в кафе

Конфликт произошел в городском кафе Фото: СУ СК России по Тамбовской области.

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя города Моршанска, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что ночью 7 июня этого года в ходе конфликта в городском кафе, молодой человек избил ранее незнакомого ему 45-летнего мужчину. От полученных травм он сразу скончался.

- В рамках расследования собрана доказательственная база, достаточная для направления уголовного дела в суд и рассмотрения его по существу, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.