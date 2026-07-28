В Тамбове стартовала ежегодная приемка детских садов

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове началась традиционная приемка детских садов. Комиссия, включающая работников администрации, сотрудников Росгвардии и МЧС, проверит готовность учреждений к новому учебному году. В сентябре в них придет около 15,5 тысяч детей. Об этом рассказали в администрации города Тамбова.

Всего в муниципальной системе областного центра действует 65 детских садов. В двух из них ведется капитальный ремонт, остальные 63 учреждения будут проинспектированы в течение двух недель.

Как подчеркнули в городском руководстве, особое внимание проверяющие уделяют безопасности, соответствию санитарным нормам, установленным программам и стандартам.

- На обеспечение комплексной безопасности детских садиков в этом году направили порядка 100 млн рублей, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова.

Кроме того, на ремонт отопительных систем, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, окон, кровли и теневых навесов было дополнительно выделено 18 млн рублей. Еще 7,5 млн были направлены на пополнение запасов игрушек, оборудования и материалов для творчества.

Отдельное внимание уделяется игровому оборудованию.

- Оборудование проверяют ежедневно - визуально, ежеквартально - функционально, а раз в год - по ГОСТу. В этом году все оборудование признано готовым к использованию, - рассказала заместитель начальника городского управления дошкольного образования Екатерина Логунова.

Уточняется, что приемка детских садов продлится до 6 августа.