На севере Тамбова столкнулись «Kia Picanto» и «ВАЗ»

В столкновении машин травмы получил пассажир Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал молодой мужчина, произошла 27 июля в 18 часов 28 минут в районе дома №19 «А» по улице Магистральной города Тамбова. 19-летняя водитель автомобиля «Kia Picanto» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной не уступила дорогу и столкнулась с движущимся по главной дороге «ВАЗ 2110» под управлением 19-летнего молодого человека.

- В результате ДТП травмы получил 22-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 2110», травмированного на скорой доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.