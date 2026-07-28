В Тамбовской области при столкновении иномарки с бетонной опорой пострадал 17-летний подросток

Машина протаранила бетонный столб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 27 июля в 7 часов 10 минут на 1 километре автодороги «Рассказово-Нижнеспасское-Ахтырка», которая проходит через село Нижнеспасское по улице Рассказовская в районе дома №47. 45-летний водитель автомобиля «Skoda Oktavia» не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, после чего врезался в световую опору.

- В результате ДТП различные травмы получил 17-летний пассажир иномарки, подростка доставили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.