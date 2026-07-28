Работающим пенсионерам в Тамбовской области увеличат страховые пенсии

С 1 августа работающим пенсионерам автоматически увеличат страховые пенсии. Они увеличатся за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые были сформированы в 2025 году

Максимально работающий пенсионер может рассчитывать на прибавку в размере трех ИПК

- Перерасчет производится автоматически, поэтому писать заявления для увеличения пенсии работающим пенсионерам не нужно, – сообщает пресс-служба ОСФР по Тамбовской области.

Пенсии в новом размере будут перечислены по стандартному графику: 7, 12 и 21 августа