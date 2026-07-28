20-летний тамбовчанин попал под следствие за угон автомобиля

В полицию р.п. Ржакса МОМВД России «Уваровский» обратилась жительница с. Семеновка. 48-летняя женщина сообщила полицейским, что в отсутствие ее супруга на его «Ладе Калине» обнаружились повреждения как после ДТП.

Выяснилось, что ранее судимый 20-летний местный житель увидел припаркованный автомобиль и решил покататься. Молодой человек воспользовался тем, что дверь у отечественного автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.