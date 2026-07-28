В Тамбове торговцы устроили на Ипподромной несанкционированную свалку

Мусор свалили недалеко от входа на городской ипподром

В Тамбове ликвидировали несанкционированную свалку, которую устроили владельцы торговых рядов рядом с улицей Ипподромной.

- Особенно отличились те, кто занимается розничной реализацией мясной продукции. Остатки птицы и крупного рогатого скота были просто выброшены на землю — практически в центре города, – комментирует министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.

В итоге, в очередной раз городу пришлось расходовать бюджетные средства на ликвидацию свалки, которую создали те, кто обязан соблюдать элементарные санитарные и экологические требования. Сейчас профильные службы проводят необходимую профилактическую работу с продавцами розничной продукции.

Фото министерства экологии и природных ресурсов области