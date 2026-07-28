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НовостиОбщество28 июля 2026 7:19

В Тамбове торговцы устроили на Ипподромной несанкционированную свалку

Сейчас мусор убрали за счет городского бюджета
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мусор свалили недалеко от входа на городской ипподром

Мусор свалили недалеко от входа на городской ипподром

В Тамбове ликвидировали несанкционированную свалку, которую устроили владельцы торговых рядов рядом с улицей Ипподромной.

- Особенно отличились те, кто занимается розничной реализацией мясной продукции. Остатки птицы и крупного рогатого скота были просто выброшены на землю — практически в центре города, – комментирует министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.

В итоге, в очередной раз городу пришлось расходовать бюджетные средства на ликвидацию свалки, которую создали те, кто обязан соблюдать элементарные санитарные и экологические требования. Сейчас профильные службы проводят необходимую профилактическую работу с продавцами розничной продукции.

Фото министерства экологии и природных ресурсов области