В бюджет Бондарского округа вернут 18 миллионов, выплаченных недобросовестному подрядчику

Заканчивал ремонт другой подрядчик

Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе. Установлено, что в 2023 году с ООО «ХимРесурс» заключили муниципальный контракт на капитальный ремонт здания филиала школы в с. Верхнее Нащекино Бондарского муниципального округа.

Однако обязательств подрядчик в положенный срок не исполнил, неотработанный аванс в размере более 18 млн рублей в местный бюджет не перечислил. В январе 2026 года организация обанкротилась.

Чтобы защитить интересы муниципального образования прокуратура направила в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с саморегулируемой организации, в которой ранее состоял обанкротившийся подрядчик, суммы неотработанного аванса.

- Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Ремонт школы завершил другой подрядчик.

Фото прокуратуры Тамбовской области