Преподаватель колледжа в Мичуринске пойдет под суд за взятки

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении жительницы города Мичуринска, которую обвиняют в совершении 7 эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки) и 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).

На следствии установили, что в 2023-2024 годах женщина получила от девяти студентов колледжа от 8,5 тыс. рублей до 29 тыс. рублей в качестве взяток за содействие в сдаче зачетов и экзаменов при прохождении ими промежуточных аттестаций без фактической проверки знаний, в изготовлении выпускных работ и их защите.

- В рамках расследования собрана доказательственная база, достаточная для направления уголовного дела в суд, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее фигурантка уже привлекалась к уголовной ответственности за получение взяток.