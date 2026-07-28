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НовостиОбщество28 июля 2026 5:52

В детском лагере Тамбовской области нашли нарушения

В учреждении не соблюдались санитарные и противопожарные нормы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Мичуринского района проверила детский оздоровительный центр на соблюдение санитарных норм и правил пожарной безопасности.

В ходе проверки выяснилось, что в учреждении есть нарушения: продукты хранились с нарушениями, на баках для пищевых отходов отсутствовала маркировка, в помещениях был повреждён пол, не был должным образом организован питьевой режим. Кроме того, в обеденном зале на окнах не было москитных сеток, а в туалетах — одноразовых полотенец.

Также установлено, что эвакуационный выход из столовой был заблокирован и не открывался свободно изнутри, что нарушает требования противопожарной безопасности.

- За выявленные нарушения виновных привлекли к административной ответственности по статьям 6.6, 6.7 и 20.4 Кодекса об административных правонарушениях, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Прокурор также внёс представление руководителю учреждения. После этого все нарушения были полностью устранены.