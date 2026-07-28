Тамбовчанка похитила из магазина терминал

Жительницу Моршанска осудили за кражу терминала сбора данных в местном магазине. Согласно материалам дела, в декабре 2025 года 64-летняя женщина, находясь в магазине «Пятерочка», удостоверившись, что за её действиями никто не наблюдает, взяла терминал и спрятала его в карман. Затем она оплатила другие товары на кассе и ушла с похищенным. ООО «Агроторг» был причинен материальный ущерб в размере 10 291,25 руб.

В судебном заседании подсудимая свою вину не признала.

Тем не менее, женщину сочли виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

- Фигурантке назначили наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.