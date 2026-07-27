В Тамбовской области среди мотоциклистов выявили 159 нарушений

В Тамбовской области завершилась профилактическая акция «Мотоциклист», которая проходила с 24 по 26 июля.

На время мероприятия сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль на дорогах. Они проводили массовые проверки мотоциклистов, в том числе с использованием скрытого патрулирования на машинах без опознавательных знаков.

За три дня автоинспекторы выявили 159 нарушений правил дорожного движения среди водителей мототехники. Из них 21 случай касался несовершеннолетних. 46 водителей управляли мотоциклами без прав, 8 — в состоянии опьянения, 56 человек ездили без мотошлемов, ещё 8 нарушили правила регистрации транспорта. Всего проверено 263 единицы мототехники. От управления отстранён 31 водитель с признаками опьянения.

Хотя акция официально завершена, работа по профилактике аварий с участием мотоциклистов на территории области будет продолжена.