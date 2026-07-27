В Тамбовской области школьники помогли спасти от пожара жилые дома

В Мучкапском округе вручили награды школьникам, которые помогли спасти от пожара многодетную семью. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

ЧП произошло в селе Шапкино. Ребята, игравшие в футбол, заметили дым над сараем. Они не только сразу сообщили о возгорании взрослым, но и сами вступили в схватку с огнем.

- Благодаря их внимательности, быстрой реакции и слаженным действиям, а также при участии пожарного Шапкинской пожарной части и жителей ближайших домов огонь удалось потушить до того, как он перекинулся на жилые здания, - отметили в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Юным героям были вручены благодарственные письма.