В Тамбовской области мужчина без прав устроил аварию, в которой погиб его приятель

В ДТП погиб 38-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 26 июля в 21 час 10 минут в районе дома №33 по улице Центральной поселка Маяк в Рассказовском муниципальном округе. Водитель автомобиля «Hyundai Solaris», не имеющий прав, выехал за пределы дороги, опрокинулся и врезался в ограждение дома.

- Водителя на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, а его 38-летнего пассажира с травмами доставили в больницу, где он скончался, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.