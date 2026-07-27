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НовостиПроисшествия27 июля 2026 14:00

В Тамбовской области мужчина без прав устроил аварию, в которой погиб его приятель

Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти не смогли
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В ДТП погиб 38-летний мужчина

В ДТП погиб 38-летний мужчина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой погиб мужчина, произошла 26 июля в 21 час 10 минут в районе дома №33 по улице Центральной поселка Маяк в Рассказовском муниципальном округе. Водитель автомобиля «Hyundai Solaris», не имеющий прав, выехал за пределы дороги, опрокинулся и врезался в ограждение дома.

- Водителя на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, а его 38-летнего пассажира с травмами доставили в больницу, где он скончался, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Водитель не имел прав

Водитель не имел прав

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.