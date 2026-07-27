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НовостиПроисшествия27 июля 2026 13:50

Тамбовчанку отправили в колонию за хранение наркотиков

Женщина купила запрещенные вещества для себя
Марина МАКОВЛЕВА

Представитель прокуратуры Октябрьского района Тамбова поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней женщины. Ранее судимая местная жительница признана виновной в незаконном хранении наркотиков.

В сентябре 2025 года подсудимая приобрела запрещенные вещества для личного употребления. Через несколько дней женщину задержали.

- Фигурантка была задержана на улице Никифоровской сотрудниками полиции, которые в ходе ее досмотра обнаружили и изъяли незаконно хранившееся наркотическое средство, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.

С учетом имеющейся судимости тамбовчанку приговорили к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.