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НовостиПроисшествия27 июля 2026 13:41

В Тамбове легковушка наехала на электровелосипедиста

В ДТП пострадал 23-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больницу попал 23-летний мужчина

В больницу попал 23-летний мужчина

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы электровелосипедист, произошла 26 июля в 12 часов 20 минут в районе дома №63 по улице Пензенской города Тамбова. 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при повороте направо» не убедился в безопасности и врезался в движущийся в попутном направлении электровелосипед под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате аварии велосипедиста с травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла на ул. Пензенской

Авария произошла на ул. Пензенской

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.