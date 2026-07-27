В Тамбове легковушка наехала на электровелосипедиста

В больницу попал 23-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы электровелосипедист, произошла 26 июля в 12 часов 20 минут в районе дома №63 по улице Пензенской города Тамбова. 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при повороте направо» не убедился в безопасности и врезался в движущийся в попутном направлении электровелосипед под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате аварии велосипедиста с травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.