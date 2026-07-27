Фирму, выполнявшую расчистку русла реки Цны в Тамбове и ремонт путепровода в Мичуринске, подозревают в хищении более 20 млн рублей

В Тамбовской области расследуются уголовные дела по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в мошенничестве подозревают руководство фирмы, выполнявшей в Тамбове расчистку русла реки Цны по нацпроекту «Экология» в 2023-2025 годах.

В Тамбовской области расследуют уголовные дела о хищении из бюджета более 20 млн рублей. Видео регионального УМВД России

Условия соглашения и локальная смета предусматривали траты на аренду спецсредств, исполнявших роль временной переправы для техники. Директор фирмы знал, что его предприятие располагает собственным наплавным мостом, однако предоставил заказчику фиктивные документы о его прокате.

- Экспертиза показала, что коммерсант неправомерно завладел государственными средствами на сумму 13,7 млн рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Руководитель фирмы допрошен, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, выявлена мошенническая схема, использовавшаяся при строительстве путепровода на улице Лаврова в Мичуринске по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

По версии следствия, в 2023-2024 годах неустановленное лицо той же организации разместило в Единой информационной системе фиктивные акты приемки.

- В отчетность были внесены фактически невыполненные объемы работ. При этом срок исполнения контракта был нарушен, - уточнили в пресс-службе.

Из бюджета было похищено 6,7 млн рублей.

В настоящее время сотрудники ОЭБиПК ОМВД России по городу Мичуринску устанавливают причастных к данному преступлению.

В офисе фирмы прошли обыски при поддержке бойцов Росгвардии, изъяты документы и вещественные доказательства.

Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество компании наложен арест.

Возбуждены уголовные дела.