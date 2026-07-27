В аварии в Тамбовской области пострадал мотоциклист

Мотоциклист оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 25 июля в 19 часов 12 минут на 118 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский» в Мучкапском муниципальном округе. 47-летний водитель мотоцикла «Honda VТХ» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Lada Priora» под управлением 39-летней женщины.

- В результате ДТП мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.