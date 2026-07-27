Тамбовчане заняли в ломбардах больше 107 миллионов рублей

В первом квартале 2026 года рынок ломбардов в Тамбовской области продолжил активно расти. Местные организации заключили более 5,4 тысячи договоров — это почти на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма выданных средств увеличилась на 38 процентов и достигла 107,6 миллиона рублей. Средний размер одного займа составил около 20 тысяч рублей.

Как и раньше, основная часть займов (свыше 95 процентов) выдаётся под залог ювелирных украшений и драгоценных металлов. В то же время заметно вырос интерес к залогу автомобилей: число таких сделок за год удвоилось, а объём выданных средств увеличился почти в пять раз. Правда, в общем объёме этот сегмент пока занимает скромное место. В исследовании Банка России отмечается, что рост выдач во многом связан с повышением цен на золото, которое остаётся главным предметом залога.

В тамбовском отделении Банка России считают, что ломбард — один из самых простых способов получить деньги, но важно помнить о рисках. Если заёмщик не возвращает долг в срок, заложенное имущество переходит в собственность ломбарда. При этом оценочная стоимость вещи часто оказывается ниже реальной рыночной, а проценты по займам нередко выше банковских ставок.