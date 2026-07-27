Меньше очередей, больше работающих заправок - губернатор Тамбовской области рассказал о ситуации с бензином на 27 июля 2026 года

В Тамбовской области обсудили первые итоги продажи топлива на АЗС по системе "чет-нечет". Об этом сообщает губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.

Как отметили в ведомстве, за прошедшую неделю ситуация с поставками топлива в регион начала стабилизироваться.

- Очередей стало меньше, а количество работающих заправок увеличилось, - подчеркнул руководитель Тамбовской области.

Так, на утро 19 июля, до начала действия системы "чет-нечет", 95-й бензин продавался на 107 заправках, 92-й - на 116, дизельное топливо - на 153. 89 АЗС были полностью обеспечены всеми видами топлива, 48 не работали.

По данным министра промышленности и торговли Тамбовской области Эдуарда Никулина, на утро 27 июля все три вида топлива есть на 143 автозаправках, 33 АЗС временно не работают. Бензин АИ-95 можно купить на 146 станциях, АИ-92 - на 158, дизель - на 173 станциях.

- Цены на топливо пока довольно сильно варьируются, так как несетевые АЗС вынуждены покупать бензин на бирже по высокой стоимости, - говорится в сообщении губернатора Тамбовской области.

Он также выразил надежду, что решения, принимаемые на федеральном уровне и в Тамбовской области, позволят стабилизировать цены. Евгений Первышов подчеркнул, что ограничительные меры носят временный характер. Ведется работа по увеличению поставок топлива в регион. При этом корректировка ограничений будет производиться с учетом мнения жителей.

Напомним, система продажи топлива по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры номера действует в Тамбовской области с 20 июля.