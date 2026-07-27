В администрации Тамбовского округа наградили героев, спасших несколько десятков жизней во время атаки дронов на Wildberries

Награды получили Павел Жмылёв и Андрей Николаев

В администрации Тамбовского округа наградили Павла Жмылёва и Андрея Николаева — старших модуля «приёмка» распределительного центра Wildberries в Котовске, который в ночь на 18 июля подвергся атаке БПЛА. В ту ночь решительность и оперативные действия этих мужчин помогли спасти жизнь десяткам людей.

Поступок ребят вызвал большой отклик, ведь много жителей Притамбовья трудятся именно в этом распределительном центре.

- Дорогие Павел и Андрей. Дело в том, что в ту смену, среди тех десятков людей, которых вы спасли, работали мой внук и моя внучка. И о вашем подвиге я узнал с их слов. Я вам низко кланяюсь за спасение родных, - сказал Сергей Кочуков, писатель, краевед и Почётный гражданин Тамбовского района.

Напомним, во время налета на Wildberries погибли семь человек, ранения различной степени тяжести получили 25 сотрудников центра.

Фото администрации Тамбовского округа